Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları başladı
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.Başantrenör Ataman Güneyligil yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Genç Milli Takım'ın kampında bulunan Beren Yeşilırmak, Elifsu Eriçek ve Sude Hacımustafaoğlu dışında tüm oyuncuların katıldığı aktarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına Taçspor Tesisleri Galatasaray Park Voleybol Salonu'nda başladığı belirtildi.
Ataman Güneyligil ile sarı-kırmızılı takımın menajeri Nihan Güneyligil GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
Yeni sezon hazırlıklarına 1 hafta gecikmeyle başladıklarını belirten Ataman Güneyligil, "11 oyuncumuz ve ekibimizle çalışmalarımıza başladık. 3 kulvarda birden yine mücadele edeceğiz. Sezon başında Türkiye Kupası var. 30 maçlık normal lig serüveni olacak. Hafta içi Avrupa maçlarına çıkacağız. Yoğun ve zor bir tempo bizi bekliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
Nihan Güneyligil ise iyi bir takım oluşturduklarını vurgulayarak, "Biraz daha genç ama potansiyelli ve yetenekli oyunculardan kurulu, yanlarına da birkaç ablayı ekleyerek elimizden gelen imkanlar doğrultusunda iyi bir takım kurmaya çalıştık. Neler olacağını zaman gösterecek. Galatasaray'ın formasının ve armasının olduğu yerde başarı bekleniyor. Bu da çok doğal. Sporun da doğasında olan şey bu. Başarıya ulaşabilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağımızdan emin olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
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