30 Ekim 2020, Cuma

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Deprem nedeniyle İzmir'deki voleybol maçları ertelendi

İzmir'deki voleybol maçları ertelendi
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

, 'de yaşanan dolayısıyla cumartesi ve pazar günü oynanacak 5 maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

, 'deki nedeniyle profesyonel liglerde yarın ve 1 Kasım Pazar günü oynanacak 5 maçın ertelendiği duyurdu.

Açıklamada, AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki Arkas Spor-Halkbank, Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig'deki Karşıyaka-Fenerbahçe ve İzmirspor-Göztepe, TVF Kadınlar 2. Ligi'ndeki Arkas Spor-Denizli Merkez Efendi Belediyespor ve Bornova Belediyespor-Akhisargücü müsabakalarının ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi.

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