18 Temmuz 2020, Cumartesi

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Filenin Sultanları'nın Tokyo programı belli oldu

Filenin Sultanları'nın Tokyo programı belli oldu
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları'nın B Grubu'ndaki maç programı belli oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı beli oldu. Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Ev sahibi Japonya'nın bulunduğu A Grubu'nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.

Filenin Sultanları'nın Tokyo Olimpiyatları'ndaki maç programı şu şekilde:

25 Temmuz 2021
TSİ 10.25 Çin - Türkiye
27 Temmuz 2021
TSİ 10.25 İtalya - Türkiye
29 Temmuz 2021
TSİ 15.45 A.B.D. - Türkiye
31 Temmuz 2021
TSİ 08.20 Arjantin - Türkiye
02 Ağustos 2021
TSİ 08.20 Rusya - Türkiye

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