19 Temmuz 2020, Pazar

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Macaristan Grand Prix'sinde zafer Lewis Hamilton'ın

Macaristan Grand Prix'sinde zafer Hamilton'ın
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

Formula 1'de 'da gerçekleştirilen sezonun üçüncü yarışını Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu kazandı.

Mart ayında 'da başlaması beklenen ancak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun üçüncü mücadelesi, 'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Hamilton, pole pozisyonunda başladığı ve baştan sona üstün götürdüğü yarışı 1.36.12.473'lük derecesiyle kazanarak bu sezon üst üste ikinci, kariyerinin 86'ncı zaferini elde etti.

ekibinin Hollandalı pilotu , liderin 8.7 saniye gerisinde ikinci, Fin sürücü ise takım arkadaşı Hamilton'ın 9.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun dördüncü yarışı, 2 Ağustos'ta 'da koşulacak.

Macaristan 'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

1. (Büyük Britanya): 63 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (): 33

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26

5. Alexander Albon (Tayland): 22

Sergio Perez (): 22

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