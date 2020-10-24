24 Ekim 2020, Cumartesi

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Galatasaray Eczacıbaşı'nı 5 yıl sonra devirdi! Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 2 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Eczacıbaşı'nı 5 yıl sonra devirdi!
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

Misli.com 'nin 11. haftasında HDI Sigorta, 'yı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla Eczacıbaşı'nı 5 yıl aradan sonra mağlup etti.

Misli.com 11. hafta mücadelesinde HDI Sigorta, 'yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu.

Galatasaray: Selin, Çağla, Kosheleva, Ergül, Ryhkliuk, Güldeniz, Gizem (L), Beren, İlkin, Derya, Elifsu, Nilay.

Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L), Fatma, Mirkovic, Yasemin.

Setler: 3-2 (22-25, 25-23, 27-25, 22-25, 15-11)

Süre: 150 dakika (32,30,39,30,19)

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