Khabib Nurmagomedov son maçını kazanıp emekli oldu!

Son dakika haberine göre...UFC hafif siklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'yi mağlup ederek kafes dövüşünü bıraktığını açıkladı. Dağıstanlı sporcunun bu kararının altında yakın zamanda babasını kaybetmesi olduğu öğrenildi.

Şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet Unvan maçında rakibi Justin Gaethje'i nakavt etti ve kariyerini sonlandırdı.

Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi.

Habib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt etti.

UFC Hafif Sıklet Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, annesine söz verdiğini ve kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Khabib Nurmagomedov, çıktığı 29 maçın tamamını kazandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Khabib Nurmagomedov, rakibini nakavt ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

"BABAM OLMADAN DEVAM EDEMEM"

Dağıstanlı dövüşçü yaptığı açıklamada bırakma kararını şu sözlerle ifade etti:



Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, 3 Temmuz'da corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetmişti.

"Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem..."

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