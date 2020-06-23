23 Haziran 2020, Salı

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Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ vefat etti

Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ vefat etti
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

Eski , 71 yaşında hayatını kaybetti. Milli güreşçi Akdağ'ın 1971'de Avrupa üçüncülüğü ve 1972'de olimpiyat ikinciliği bulunuyordu.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Münih Olimpiyat Oyunları'nda 2. olan güreşçimiz hayatını kaybetti. Uzun zamandır tedavi gören milli güreşçimiz, amansız hastalığın pençesinden kurtulamadı. Merhumun cenazesi Ormanbeyli köyünden öğle namazı müteakiben kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

1949 Tokat doğumlu Vehbi Akdağ, 16 yaşında güreşe başladı. 1971 yılında Avrupa üçüncülüğü elde eden Akdağ, 1972 'nda 2. oldu ve Türkiye'nin tek madalyasını alarak yıllarca adından söz ettirdi. Vehbi Akdağ, 1974 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bir kez daha kürsüye çıkmayı başarmıştı.


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