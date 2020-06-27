27 Haziran 2020, Cumartesi

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İnternetteki turnuvada şampiyon Rıza Kayaalp

Şampiyon Rıza Kayaalp
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

Dünya Güreş Birliği’nin (UWW) internet ortamında düzenlediği GR Fantezi Güreş Turnuvası’nda 3 gün süren ve çekişmeli geçen oylamada şampiyon oldu.

Oylamada , yüzde 56 oy oranı ve toplam 52 bin 50 oyla birinci oldu. İran Ali Garaii ise 40 bin 608 oyla ikinci oldu.

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