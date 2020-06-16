TJK bahislerin yüzde 75'ini dağıtacak!

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen yarışların tekrar başlamasıyla birlikte, bahis gelirinin yüzde 75'ini dağıtmaya devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), verilen aradan sonra yarışların tekrar başlamasıyla birlikte yarışseverlere müjde gibi bir haber verdi.

Kulüp, her gün yurt içi ve yurt dışında üzerine müşterek bahis kabul edilen tüm koşularda ganyan, ikili ve çifte bahis oyunlarında satışın yüzde 75'ini yarışseverlere dağıtmaya devam edecek.

Oyunlar öncesi açıklanan muhtemel değerler bu orana göre hesaplanmış olacak.

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