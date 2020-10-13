VakıfBank 3-0 Sistem9 Yeşilyurt | MAÇ SONUCU
Voleybol Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde VakıfBank sahasında Sistem9 Yeşilyurt'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 yendi ve yoluna kayıpsız devam etti.
Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Sistem9 Yeşilyurt'la karşı karşıya gelen VakıfBank, rakibini 3-0 mağlup ederek 6. maçında 6. galibiyetine imza attı.
Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında 6. maçına çıkan VakıfBank, Sistem9 Yeşilyurt karşısında 25-20, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazanarak 6'da 6 yaptı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
VakıfBank: Maja 2, Gabi 11, Melis 5, Haak 24, Meliha 2, Kübra 9, Ayça (L), Tuğba 6, Gözde 2, Eda
Yeşilyurt: D.Cebecioğlu 10, İlayda 3, Alexia 21, Scuka 3, Cross 5, Buket 5, Bihter (L), Burcu, Ece 2, Sude, D.Güç, Aybüke
Setler: 25-20, 25-19, 25-22
Süre: 74 dakika (26', 22', 26')
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