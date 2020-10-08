08 Ekim 2020, Perşembe

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Son dakika: Türkiye U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde

Millilerimiz finale yükseldi!
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

yarı finalinde 'ı 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup eden Altı Kız , finale yükseldi.

yarı finalinde 'ı 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup eden Altı Kız , finale yükseldi.

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