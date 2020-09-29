29 Eylül 2020, Salı

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Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta 1-3

Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta 1-3
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6’ncı haftasında Kuzeyboru, sahasında  HDI ’ya 3-1 mağlup oldu.

SALON: Aksaray
HAKEMLER: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu;
KUZEYBORU: Matea, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık, Gorrel, Dilara Yeşil, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
HDI : İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Ryhkliuk, (Gizem Güreşen, Sezen Keskeoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)
SETLER: 17-25, 25-23, 18-25, 15-25
SÜRE: 112 dakika (28, 32, 29, 23)

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