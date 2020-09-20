20 Eylül 2020, Pazar

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Rafael Nadal Roma Açık Tenis Turnuvası'ndan elendi

Nadal Roma Açık Tenis Turnuvası'na veda etti
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

'nda tek erkeklerde 2 numaralı seri başı , ’a 6-2 ve 7-5’lik iki setle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda Kovid-19 tedbirleri sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilen turnuvaya, çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket , Alman raket Dominik Koepfer'i 6-3, 4-6 ve 6-3'lük 3 set sonucunda 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi. Djokovic, yarı finalde Norveçli Casper Ruud ile karşılaşacak. Ruud da 4 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini'yi 4-6, 6-3 ve 7-6 (5)'lik üç set sonucunda 2-1 yenerek, son 4'e kaldı.

Turnuvada gecenin sürprizi 2 numaralı seribaşı ve bu turnuvanın 9 kezle en çok kazananı olan İspanyol raket 'ın elenmesiyle yaşandı. Nadal, 'a 6-2 ve 7-5'lik iki setle 2-0 yenilerek, Roma'ya veda etti. Yarı finale yükselen Schwartzman'ın rakibi ise 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov oldu. Shapovalov da Bulgar 'u 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek, yarı finale çıktı.

Kadınlar

Tek kadınlarda turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rumen Simona , Kazak Yulia Putintseva ile yaptığı maçta 1-0 öndeyken, ikinci sette rakibinin çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.

Halep'in rakibi, 9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza oldu. Muguruza da Belaruslu 'yı 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle çekişmeli maçta 2-1 yenerek, son 4'e kaldı.

2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova da Belçikalı Elise Mertens'i 6-3, 3-6 ve 6-0'lık üç sette 2-1 yenerek, yarı finalist oldu. Pliskova bu turda vatandaşı Marketa Vondrousova ile mücadele edecek. Vondrousova da çeyrek finalde karşılaştığı 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-3 ve 6-0'lık iki setle 2-0 yendi.

Turnuvaya, bugün yarı final maçlarıyla devam edilecek.

Diğer yandan, İtalyan hükümeti aldığı karar çerçevesinde yarı final ve final maçlarını 1000 seyirciye kadar açık olmasına yeşil ışık yaktı.









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