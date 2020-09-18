18 Eylül 2020, Cuma

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Eczacıbaşı VitrA 2-3 Fenerbahçe Opet | MAÇ SONUCU

Derbide kazanan belli oldu!
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

3. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kadınlar voleybol derbisini sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı.

Misli.com üçüncü hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Derbide gülen taraf 25-19, 27-25, 20-25, 22-25 ve 14-16'lık setler sonucunda Fenerbahçe Opet oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette ev sahibi ekip teknik molaya 12-9 önde girdi. Kaptan Boskovic'in 5 sayı aldığı set 25-19 Eczacıbaşı VitrA lehine sonuçlandı. İkinci sete Fenerbahçe Opet hızlı başladı ve teknik molaya 12-10 önde girdi. Konuk ekip farkı açmaya çalışmasına rağmen geri dönüş yapan turuncu beyazlılar, Beyza ve Hande ikilisinin bloklarıyla avantaj elde ederken, genç pasör Elif'in sayısı seti 27-25 sonlandırdı. Üçüncü sete de hızlı giriş yapan konuk ekip seti 25-20 alırken, dördüncü seti de kazanarak maçı tie-break setine taşıdı. Çekişmeli geçen son sette saha değişimine avantajlı giren taraf turuncu beyazlılar oldu. Fakat, konuk ekip seti 16-14 sonlandırdı.

Maçın en skorer ismi 27 sayıyla kaptan Boskovic oldu.

Öte yandan karşılaşma öncesi Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncuların aileleri aracılığıyla hazırlanan bir anons videosu salonda gösterildi. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla seyircilerin yer almadığı maçta gösterilen video, turuncu beyazlılara duygulu anlar yaşattı.

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