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Formula 1 İtalya GP kazananı Gasly oldu!

Formula 1 İtalya GP'de kazanan Gasly
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Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 Giriş Tarihi: 06.09.2020

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 8'inci yarışı olan 'te kazanan AlphaTauri'den oldu. Yarışa Ferrari'nin yaşadığı talihsiz kazalar damga vurdu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı 'sinde Scuderia Alpha Tauri takımının Fransız pilotu birinci oldu.

Sezonun 8. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 10. sıradan başlayan Pierre Gasly bitiş çizgisini ilk sırada geçerek kariyerindeki ilk birinciliğine ulaştı.

McLaren'in İspanyol sürücüsü Carlos Sainz liderin 0,415 saniye gerisinde ikinci, Racing Point'in Kanadalı pilotu ise 3,358 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu pit yolu açılmadan pite girdiği için 10 saniye dur/kalk cezası alırken, sürücüsü ve Ferrari pilotları ve yarışı tamamlayamadı.

Sezonun 9. yarışı yine İtalya'da, 13 Eylül'de yapılacak.

İtalya Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (): 164

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 117

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lance Stroll (Kanada): 57

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 57

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