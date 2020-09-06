06 Eylül 2020, Pazar

DİĞER SPORLAR

Son dakika: Charles Leclerc Parabolica virajında bariyerlere girdi!

Charles Leclerc'ten feci kaza!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 Giriş Tarihi: 06.09.2020

Ferrari pilotu 'in kontrolünü kaybederek bariyerlere girdi. Kazanın ardından Formula 1 İtalya GP'si bariyer tamiri nedeniyle durduruldu.

'inde Ferrari adına korkunç bir gün yaşanıyor. 'in frenlerinin patlamasından sonra de Parabolica'da bariyerlere girdi. Kazanın ardından Charles Leclerc iyi olduğunu belirtti ve özür diledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Erol Bulut'tan sürpriz! Bir hafta içinde 7 imza birden... Erol Bulut'tan sürpriz! Bir hafta içinde 7 imza birden...
Djokovic ve Osaka üçüncü turda! Djokovic ve Osaka üçüncü turda!
Ralli heyecanı Marmaris’te Ralli heyecanı Marmaris’te
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör