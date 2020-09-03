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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Djokovic ve Osaka üçüncü turda!

Djokovic ve Osaka üçüncü turda!
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

ABD 'nda tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı ve tek kadınların 4 numaralı seribaşı üçüncü tura kaldı. İşte detaylar...

ABD'nin kentinde düzenlenen turnuvasının üçüncü gününde kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Sırp ile Büyük Britanyalı Kyle Edmund karşılaştı.

Djokovic, 3 saat 13 dakikada tamamlanan maçta Edmund'u 6-7, 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Djokovic, üçüncü turda Alman Jan-Lennard Struff ile mücadele edecek.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, ABD'li Maxime Cressy'yi 2 saat 23 dakika süren mücadelede 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı. Tsitsipas, üçüncü turda Hırvat Borna Coric ile karşılaşacak.

OSAKA ZORLANMADI

Günün öne çıkan diğer maçında tek kadınlarda şampiyonluğun favori isimlerinden Japon , İtalyan Camila Giorgi'ye karşı mücadele etti.

Turnuvayı 2018 yılında kazanan Osaka, bir saat 10 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 yenerek üst tura çıktı. Osaka, üçüncü turda Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaşacak.

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