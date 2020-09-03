ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Djokovic ve Osaka üçüncü turda!

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve tek kadınların 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka üçüncü tura kaldı. İşte detaylar...

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gününde kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Sırp Novak Djokovic ile Büyük Britanyalı Kyle Edmund karşılaştı.

Djokovic, 3 saat 13 dakikada tamamlanan maçta Edmund'u 6-7, 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Djokovic, üçüncü turda Alman Jan-Lennard Struff ile mücadele edecek.



Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, ABD'li Maxime Cressy'yi 2 saat 23 dakika süren mücadelede 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı. Tsitsipas, üçüncü turda Hırvat Borna Coric ile karşılaşacak.

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Günün öne çıkan diğer maçında tek kadınlarda şampiyonluğun favori isimlerinden Japon Naomi Osaka, İtalyan Camila Giorgi'ye karşı mücadele etti.



Turnuvayı 2018 yılında kazanan Osaka, bir saat 10 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 yenerek üst tura çıktı. Osaka, üçüncü turda Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaşacak.

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