Ralli heyecanı Marmaris’te

Dünya Ralli Şampiyonası, beş aylık aradan sonra yeniden başlıyor.

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Dünya Ralli Şampiyonası, beş aylık aradan sonra yeniden başlıyor. Organizasyonun dördüncü yarışı 4-6 Eylül'de Estonya'da olacak. İki yıldır turnuvanın en heyecan verici durağı olarak gösterilen Muğla Marmaris'te ise yarışlar 18-20 Eylül'de yapılacak. Turnuvanın beşinci ayağı seyircisiz koşulacak.