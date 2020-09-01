01 Eylül 2020, Salı

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Halis Karataş'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası

Atı yumruklamıştı! Karataş'ın cezası belli oldu
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Yarış atına yumruk atarken görüntüleri ortaya çıkan 'a verilen ceza belli oldu. Buna göre Karataş 60 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Veliefendi Hpodromu'nda toplanan Komiserler Kurulu, isimli ata şiddet uygulayan jokey 'ın dosyasını görüştü.

Ünlü jokeye 31 Ağustos tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verildi. Karataş bu sürede yarış tesislerine de giremeyecek. Halis Karataş olay sonrası Gazi Koşusu'nun ardından bir ay at binmeme kararı aldığını açıklamıştı.

Pişmanlığını dile getiren Karataş, "Bir daha ne olursa olsun böyle bir hata yapmayacağıma emin olduktan sonra tekrar at binmeyi değerlendireceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Halis Karataş ata yumruk attı! Tepkiler sonrası... haberin devamı

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