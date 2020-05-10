10 Mayıs 2020, Pazar

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VakıfBank Anneler Günü'nü kutladı

VakıfBank Anneler Günü'nü kutladı
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Kadın Voleybol Takımı, Anneler Günü dolayısıyla resmi adresinden bir paylaşım yaparak Anneler Günü'nü kutladı.

Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, sporculardan Zehra Güneş, Gizem Örge, , Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Pınar Eren Atasever, ve Melis Gürkaynak yer aldı.

Sporcular, "Her başarımızın yanındaki güç ve her zaman en büyük destekçimiz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." cümlesini ellerindeki kağıtlara bölüştürerek dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

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