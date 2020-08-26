Halis Karataş ata yumruk attı! Tepkiler sonrası özür diledi
Türkiye'nin önemli jokeyleri arasında gösterilen Halis Karataş, İstanbul yarışlarının 7. koşusunda bindiği 'Arts Man' isimle ata yumruk attı. Görüntülerin sosyal medyada düşmesiyle birlikte büyük tepki toplayan Karataş, sosyal medya hesabından özür diledi.
İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda bugün koşulan yarışlarda Halis Karataş, bindiği ata yumruk attı! Günün 7. koşusu olan yarışta Müzeyyen Karabulut'un sahibi olduğu Arts Man isimli ata binen Karataş, 'box'a girmekte ısrar eden atın yerine geçmesinin ardından şiddetli bir yumruk attı! Bu görüntüler Twitter'da atseverlerin tepkisini çekerken, video binlerce kez izlendi! 6 atın koştuğu yarışta Halis Karataş bindiği Arts Man ile yarışı 4. olarak tamamladı.
HALİS KARATAŞ ÖZÜR DİLEDİ: CAN HAVLİYLE…
Jokey Halis Karataş, yaşanan bu olaydan sonra resmi Twitter hesabından açıklama yaparak özür diledi ve olay anını anlattı. Karataş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseverleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."
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