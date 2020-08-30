30 Ağustos 2020, Pazar

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F1 Belçika Grand Prix'sinde zafer Lewis Hamilton'ın

Belçika Grand Prix'sinde zafer Hamilton'ın
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan 'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu kazandı.

Sezonun 7. mücadelesi, 'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun 5, kariyerinin 89. birinciliğine ulaştı.

Fin sürücü , takım arkadaşı Hamilton'ın 8.4 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu ise liderin 15.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 8. yarışı İtalya 'si, 6 Eylül'de yapılacak.

Belçika Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. (): 157 puan

2. Max Verstappen (): 110

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 107

4. Alexander Albon (Tayland): 48

5. Charles Leclerc (Monaco): 45

Lando Norris (Büyük Britanya): 45


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