F1 Belçika Grand Prix'sinde zafer Lewis Hamilton'ın
Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.
Sezonun 7. mücadelesi, Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun 5, kariyerinin 89. birinciliğine ulaştı.
Fin sürücü Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 8.4 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 15.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'si, 6 Eylül'de yapılacak.
Belçika Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 157 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 110
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 107
4. Alexander Albon (Tayland): 48
5. Charles Leclerc (Monaco): 45
Lando Norris (Büyük Britanya): 45
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