05 Mayıs 2020, Salı
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Genç sporcuya şok ceza! Ömür boyu men edildi
Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), şike ve yolsuzluk yaptığı tespit edilen 21 yaşındaki Mısırlı profesyonel tenisçi Youssef Hossam'a ömür boyu men cezası verildiğini açıkladı.
Mısırlı tenisçinin, 8 karşılaşmada şike yapma, 6 karşılaşmada bahis oynama, 2 karşılaşmada rakibinin tam performans göstermemesini sağlama, 3 kez yolsuzluk yapma ve TIU'nun açtığı 2 davada da iş birliğinden kaçınma olmak üzere 21 ihlalde bulunduğu belirtildi.
Hossam, geçen yıl mayıs ayında şike davasından dolayı geçici uzaklaştırma almıştı.
Dünya erkekler sıralamasında 800. sırada yer alan sporcu, 2017 aralık ayında 291. sıraya kadar yükselmişti.
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