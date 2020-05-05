05 Mayıs 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

Genç sporcuya şok ceza! Ömür boyu men edildi

Genç sporcuya şok ceza! Ömür boyu men edildi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

Teniste Dürüstlük Birimi (), şike ve yolsuzluk yaptığı tespit edilen 21 yaşındaki Mısırlı profesyonel tenisçi Youssef Hossam'a ömür boyu men cezası verildiğini açıkladı.

Mısırlı tenisçinin, 8 karşılaşmada şike yapma, 6 karşılaşmada bahis oynama, 2 karşılaşmada rakibinin tam performans göstermemesini sağlama, 3 kez yolsuzluk yapma ve 'nun açtığı 2 davada da iş birliğinden kaçınma olmak üzere 21 ihlalde bulunduğu belirtildi.

Hossam, geçen yıl mayıs ayında şike davasından dolayı geçici uzaklaştırma almıştı.

Dünya erkekler sıralamasında 800. sırada yer alan sporcu, 2017 aralık ayında 291. sıraya kadar yükselmişti.

Öldüğü açıklanmıştı! Schalke'li eski yıldız... haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Alex'ten bomba itiraf! O maçtan sonra Aziz Yıldırım... Alex'ten bomba itiraf! O maçtan sonra Aziz Yıldırım...
Ülkemle gurur duyuyorum bütün dünyaya örnek olduk "Ülkemle gurur duyuyorum bütün dünyaya örnek olduk"
Ganyan Bayileri’nden corona virüsü önlemleri Ganyan Bayileri’nden corona virüsü önlemleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör