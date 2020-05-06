Dota 2 The International Turnuvası ertelendi
Dünyanın en çok anlık oyuncusuna sahip rekabetçi oyunlarından Dota 2, The International Turnuvası'nın ertelendiği duyurdu. Valve'nin yaptığı açıklamada, "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The International turnuvasının tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz.” denildi.
2011 yılından bu yana espor dünyasında yer alan Dota 2 The International Turnuvası ile ilgili üzücü haber geldi.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle turnuvanın ertelendiği duyuruldu.
2021'DE GERÇEKLEŞECEK
Valve tarafından yapılan açıklamada, "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The International turnuvasının tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Valve, ayrıca etkinliğin yeni tarihi hakkında araştırmaların devam ettiğini açıkladı. Etkinliğin büyük bir olasılıkla 2021'de gerçekleşmesi bekleniyor.
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