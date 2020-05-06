06 Mayıs 2020, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Dota 2 The International Turnuvası ertelendi

Valve'den flaş açıklama! Dev turnuva...
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.05.2020

Dünyanın en çok anlık oyuncusuna sahip rekabetçi oyunlarından Dota 2, The International Turnuvası'nın ertelendiği duyurdu. Valve'nin yaptığı açıklamada, "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The International turnuvasının tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz.” denildi.

2011 yılından bu yana espor dünyasında yer alan Dota 2 The International Turnuvası ile ilgili üzücü haber geldi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle turnuvanın ertelendiği duyuruldu.

2021'DE GERÇEKLEŞECEK

Valve tarafından yapılan açıklamada, "Dota topluluğundaki herkesin olabildiğince güvende kalmasını istiyoruz. The International turnuvasının tadını çıkarmak için, herkesi tekrardan ağırlayacağımız günü bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Valve, ayrıca etkinliğin yeni tarihi hakkında araştırmaların devam ettiğini açıkladı. Etkinliğin büyük bir olasılıkla 2021'de gerçekleşmesi bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık
Genç sporcuya şok ceza! Ömür boyu men edildi Genç sporcuya şok ceza! Ömür boyu men edildi
Ülkemle gurur duyuyorum bütün dünyaya örnek olduk "Ülkemle gurur duyuyorum bütün dünyaya örnek olduk"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör