19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası: Hırvatistan 0-3 Türkiye

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonadaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak gruptaki son maç öncesi yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gruptaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı genç milliler 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

İlk maçında Bulgaristan'ı da aynı skorla mağlup eden ve grubunda lider konumda bulunan Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçını 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa ile yapacak.

DİĞER