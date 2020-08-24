24 Ağustos 2020, Pazartesi

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19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası: Hırvatistan 0-3 Türkiye

Millilerimiz yarı finalde
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda , Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonadaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak gruptaki son maç öncesi yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gruptaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı genç milliler 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

İlk maçında 'ı da aynı skorla mağlup eden ve grubunda lider konumda bulunan , şampiyonadaki üçüncü maçını 26 Ağustos Çarşamba günü ile yapacak.


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