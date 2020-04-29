29 Nisan 2020, Çarşamba

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Türkiye Jokey Kulübü'nden Ankara çıkarması!  Start için...

TJK’dan Ankara çıkarması!  Start için...
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı , Genel Sekreter Ahmet Özbelge ve Genel Müdür Tuncel Aydın’ın bir dizi görüşme yapmak üzere bu sabah ’ya gittiği öğrenildi.

yarisdergisi.com'un haberine göre; Yarışların alınan tedbirler çerçevesinde yeniden başlayabilmesi için sunulan raporla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanması üzerine 'ya gittiği öğrenilen Başkan Adalı ve ekibinin, bugün önce , ardından da ve ile randevuları olduğu bilgisi alındı.

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