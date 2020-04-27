TVF’den hakemlere online sınav

TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK), corona virüsü pandemisi sebebiyle liglere verilen aradan dolayı ve evlerimizde geçirmek durumunda kaldığımız karantina günlerini değerlendirmek amacıyla tüm uluslararası/ulusal voleybol hakemlerine yönelik online sınav organize edecek.

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Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK), corona virüsü pandemisi sebebiyle liglere verilen aradan dolayı ve evlerimizde geçirmek durumunda kaldığımız karantina günlerini değerlendirmek amacıyla tüm uluslararası/ulusal voleybol hakemlerine yönelik online sınav organize edecek. Toplam 30 dakika sürecek sınavda 25 soru sorulacak. Sınav 29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de