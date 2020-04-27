27 Nisan 2020, Pazartesi
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TVF’den hakemlere online sınav
TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK), corona virüsü pandemisi sebebiyle liglere verilen aradan dolayı ve evlerimizde geçirmek durumunda kaldığımız karantina günlerini değerlendirmek amacıyla tüm uluslararası/ulusal voleybol hakemlerine yönelik online sınav organize edecek.
TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK), corona virüsü pandemisi sebebiyle liglere verilen aradan dolayı ve evlerimizde geçirmek durumunda kaldığımız karantina günlerini değerlendirmek amacıyla tüm uluslararası/ulusal voleybol hakemlerine yönelik online sınav organize edecek. Toplam 30 dakika sürecek sınavda 25 soru sorulacak. Sınav 29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de
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