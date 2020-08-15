15 Ağustos 2020, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.08.2020

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı 'sine, Mercedes takımının pilotu ilk sıradan başlayacak.

Hamilton, kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında elde ettiği 1.15.584'lük derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 35 yaşındaki pilot, kariyerinin 92. pole pozisyonuna ulaştı.

pilotun 0.059 saniye arkasındaki takım arkadaşı Valtteri Bottas 2'nciliği, pisti liderden 0.708 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3'üncülüğü elde etti.

'daki yarış, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Götze için kıran kırana pazarlık! Süper Lig devi... Götze için kıran kırana pazarlık! Süper Lig devi...
Sağlık çalışanına söz vermişti! Haak... Sağlık çalışanına söz vermişti! Haak...
Dünya Göçebe Oyunları yeni bir soluk getiriyor "Dünya Göçebe Oyunları yeni bir soluk getiriyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör