19 Ağustos 2020, Çarşamba

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F1 takımları Concorde Anlaşması'nı imzaladı!

F1 takımları Concorde Anlaşması'nı imzaladı!
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

Formula 1'de yarışan takımlardan flaş karar! Bütün takımlar 2021-2025 sezonlarını kapsayan 'nı imzaladı. Peki, Concorde Anlaşması nedir?

Formula 1 yönetimi, 'den ayrılacağı konuşulan Mercedes ve Haas da dahil olmak üzere tüm takımları 2021 ile 2025 yıllarını kapsayan yeni 'nı imzaladığını açıkladı.

CONCORDE ANLAŞMASI İMZALAYAN TAKIMLAR

McLaren - Ferrari
Williams - Mercedes
Red Bull - Renault
Racing Point - Alpha Tauri
Alfa Romeo - Haas

CONCORDE ANLAŞMASI NEDİR?

1997 yılında FIA ve Formula1 takımları arasında imzalanarak yürürlüğe giren özel anlaşmadır. Anlaşmada, yarışlardan ve TV yayınlarından elde edilen gelirin paylaşımı ve Formula1'in teknik ve sportif kurallarına ilişkin maddeler yer alır.

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