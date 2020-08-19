19 Ağustos 2020, Çarşamba
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McLaren - Ferrari
F1 takımları Concorde Anlaşması'nı imzaladı!
Formula 1'de yarışan takımlardan flaş karar! Bütün takımlar 2021-2025 sezonlarını kapsayan Concorde Anlaşması'nı imzaladı. Peki, Concorde Anlaşması nedir?
Formula 1 yönetimi, F1'den ayrılacağı konuşulan Mercedes ve Haas da dahil olmak üzere tüm takımları 2021 ile 2025 yıllarını kapsayan yeni Concorde Anlaşması'nı imzaladığını açıkladı.
CONCORDE ANLAŞMASI İMZALAYAN TAKIMLAR
McLaren - Ferrari
Williams - Mercedes
Red Bull - Renault
Racing Point - Alpha Tauri
Alfa Romeo - Haas
CONCORDE ANLAŞMASI NEDİR?
1997 yılında FIA ve Formula1 takımları arasında imzalanarak yürürlüğe giren özel anlaşmadır. Anlaşmada, yarışlardan ve TV yayınlarından elde edilen gelirin paylaşımı ve Formula1'in teknik ve sportif kurallarına ilişkin maddeler yer alır.
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