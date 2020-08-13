13 Ağustos 2020, Perşembe

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Sağlık çalışanına söz vermişti! Isabelle Haak...

Sağlık çalışanına söz vermişti! Haak...
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu , sağlık çalışanına verdiği imzalı forma sözünü yerine getirdi.

Kadın Voleybol Takımı'nın İsveçli pasör çaprazı , corona virüsüyle mücadelede sırasında giydiği koruyucu ekipmanının arkasına 'Haak' yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz'a verdiği imzalı forma sözünü tuttu. 11 numaralı formasını imzalayan Isabelle Haak, ''Gördüğün üzere tekrardan VakıfBank Spor Sarayı'ndayız. Söz verdiğim gibi şimdi senin için formamı imzalayacağım'' sözleriyle mesaj gönderdi.


Isabelle Haak'tan o sağlık çalışanına teşekkür!

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