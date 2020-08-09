Büyük Britanya Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen
Formula 1'de Büyük Britanya Grand Prix'sinde düzenlenen sezonun beşinci yarışını Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Verstappen, dördüncü sırada başladığı yarışı 1 saat 19 dakika 41.993 saniyede tamamlayarak bu sezon ilk, kariyerinin ise 9. galibiyetini elde etti.
Mercedes ekibinin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 11.3 saniye gerisinde ikinci, yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise liderin 19.2 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Kariyerinde 155. kez podyuma çıkan Hamilton, Michael Schumacher'e ait "en fazla podyuma çıkan pilot" rekorunu egale etti.
Büyük Britanya Grand Prix'sinden sonra pilotlar klasmanı şöyle oluştu:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 107 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 77
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 73
4. Charles Leclerc (Monaco): 45
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 38
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