09 Ağustos 2020, Pazar

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MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı

MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Çekya 'sini, KTM takımının pilotu kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 3'üncü mücadelesi, Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapıldı.

Sezon başında KTM'ye katılan 24 yaşındaki Binder, Motogp'deki 3. yarışında ilk zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini liderden 5,2 saniye sonra geçen Petronas Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli 2'nci, Binder'ın 6,4 saniye gerisindeki Esponsorama'dan Johann Zarco ise 3. oldu.

Sezonun dördüncü yarışı 16 Ağustos'ta Avusturya'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 59 puan

2. Maverick Vinales (İspanya): 42

3. Franco Morbidelli (İtalya): 31

4. Andrea Dovizioso (İtalya): 31

5. (Güney Afrika): 28

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