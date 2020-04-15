15 Nisan 2020, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

‘Türkiye’de seviye yüksek’

‘Türkiye’de seviye yüksek’
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.04.2020

'ın Sloven pasör çaprazı Toncek Stern, Türkiye izlenimlerini anlattı.

'ın Sloven pasör çaprazı Toncek Stern, Türkiye izlenimlerini anlattı. Türkiye'de voleybol seviyesinin çok yüksek olduğunu belirten Stern, "Virüs süreci kaçınılmaz olarak voleybolu durdurdu. Devam etseydi iki kulvarda da final oynama şansımız yüksekti" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Sözleşme... İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Sözleşme...
Açıklama geldi! Başlaması imkansız Açıklama geldi! "Başlaması imkansız"
‘Karateciler evlerinde çalışıyor’ ‘Karateciler evlerinde çalışıyor’
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör