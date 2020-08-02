02 Ağustos 2020, Pazar

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Formula 1'de Hamilton'dan üst üste üçüncü zafer

Hamilton'dan üst üste üçüncü zafer
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı 'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu birinci oldu.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun dördüncü mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Hamilton, pole pozisyonunda başladığı ve baştan sona üstün götürdüğü yarışı 1.28.01.283'lük derecesiyle kazanarak bu sezon üst üste üçüncü, kariyerinin de 87'nci zaferini elde etti.

ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 5.8 saniye gerisinde ikinci, Ferrari takımından Charles Leclerc ise liderin 18.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Büyük Britanya Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

1. (): 88 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 52

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 36

5. Charles Leclerc (Monaco): 33

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