Formula 1'de Hamilton'dan üst üste üçüncü zafer
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun dördüncü mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Hamilton, pole pozisyonunda başladığı ve baştan sona üstün götürdüğü yarışı 1.28.01.283'lük derecesiyle kazanarak bu sezon üst üste üçüncü, kariyerinin de 87'nci zaferini elde etti.
Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 5.8 saniye gerisinde ikinci, Ferrari takımından Charles Leclerc ise liderin 18.4 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Büyük Britanya Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 88 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
3. Max Verstappen (Hollanda): 52
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 36
5. Charles Leclerc (Monaco): 33
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