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‘Karateciler evlerinde çalışıyor’

‘Karateciler evlerinde çalışıyor’
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Karate A Milli Takımı Başantrenörü Levent Aydemir, Tokyo 'nın ertelenmesi kararını doğru bulduklarını ve sporcularının çalışmalarını evden sürdürdüklerini söyledi.

Karate A Milli Takımı Başantrenörü Levent Aydemir, Tokyo 'nın ertelenmesi kararını doğru bulduklarını ve sporcularının çalışmalarını evden sürdürdüklerini belirterek, "Önce insan sağlığı gelir" dedi.
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