18 Temmuz 2020, Cumartesi

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Hungaroring’de pole pozisyonu Lewis Hamilton’ın

Macaristan'da pole pozisyonu Hamilton’ın
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

Formula 1'de 'sinde yapılacak sezonun üçüncü yarışına Mercedes pilotu ilk sıradan başlayacak.

'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Hamilton, 1.13.447'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton, kariyerinde 90. kez pole pozisyonu kazanma başarısı gösterdi.

Fin Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.1 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. Racing Point ekibinden Kanadalı Lance Stroll ise liderin 0.9 saniye ardından yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.

Mart ayında 'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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