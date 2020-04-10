Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin TL destek
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin TL destekte bulunduklarını açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) resmi internet sitesinden "Milli Dayanışma Kampanyası'nı Destekliyoruz" başlığıyla yayınladığı açıklama şu şekilde:
"Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı tüm gücümüzle destekliyoruz.
Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya Federasyonumuzun öz kaynaklarından 500.000 TL destekte bulunulmuştur.
Bu vesileyle; dünyayı etkisi altına alan pandemi karşısında bizler için hayatlarını ortaya koyarak özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bu sorunu hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz.
Evde kalmanın hem kendi hem de çevremizdekilerin sağlığı için güvenli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu süreçte hep birlikte #EvdeKal diyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Voleybol Federasyonu"
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