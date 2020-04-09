Mike Tyson gorille dövüşecekmiş

Ağır siklet boks tarihinin gördüğü en büyük isimlerden olan Mike Tyson, geçmişinden çılgın bir anıyı paylaştı.

Efsane boksör "1980'lerde bir hayvanat bahçesini gezerken bir goril gördüm. Onunla dövüşmek için gardiyana 10 bin dolar teklif ettim. Kafesi açmasını istedim ancak beni reddetti" ifadelerini kullandı.

DİĞER