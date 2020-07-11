11 Temmuz 2020, Cumartesi

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UFC'de sporcular karantinaya alınan adada maça çıkacak!

UFC'de sporcular karantinaya alınan adada maça çıkacak!
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

Son yılların en popüler şampiyonalarından , sonrası muhteşem bir gece ile yeniden başlayacak. Sporcular virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alınan adada inşa edilen ringe çıkacak.

Temmuz ayı boyunca düzenlenecek 4 dövuş gecesine 'deki Yas Adası ev sahipliği yapacak. Ringe ilk olarak orta sıklet dünya şampiyonu Kamaru Usman ve Jorge Masvidal çıkacak. Sporcular virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alınan adada inşa edilen ringe dövüşecek. İlk karşılaşma TSİ 04:00'da düzenlenecek.

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