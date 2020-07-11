Lewis Hamilton kazandı Ferrari pilotları ise ilk 10 dışı kaldı
2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 2. yarışı olan Steiermark GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.
Formula 1'de sezonun ikinci yarışında pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Ferrari pilotları ise ilk 10 dışı kaldı.
Formula 1'de ilk kez koşulacak Styrian Grand Prix'nde pole pozisyonu 6 dünya şampiyonu apoletli Lewis Hamilton kazandı. Britanyalı pilot, yoğun yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan eleme turlarını domine ederken; 1:19:273'le en iyi dereceyi elde etti.
Sezonun ilk yarışında podyum dışı kalan Lewis Hamilton'ı, Red Bull sürücüsü Max Verstappen takip etti. McLaren pilotu Carlos Sainz'ın en iyi 3. dereceyi yaptığı sıralama turlarında; sezonun ilk yarışı Avusturya Grand Prix'sini kazanan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas ise 4. oldu.
Ferrari pilotları ilk 10 dışı kaldı. Sebastian Vettel 10., bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 11.'inci oldu.
Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ikinci yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.
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