24 Haziran 2020, Çarşamba

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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, spor müşavirliğine atandı

Rıza Kayaalp spor müşavirliğine atandı
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

Milli güreşçi , Gençlik ve Spor Müşavirliği'ne atandı.

Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla; Gençlik ve , Hazine ve , , Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversite rektörlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine; olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi atandı.

Toplam 9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile grekoromen stilde Türkiye'nin en başarılı güreşçisi olan 30 yaşındaki Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı.

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