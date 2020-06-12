12 Haziran 2020, Cuma

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Formula 1'de 3 yarış yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle iptal edildi

Covid-19 Formula 1'i etkilemeye devam ediyor!
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm spor faaliyetlerini yakından etkilemeye devam ediyor. Son olarak Formula 1'de 3 , pandemi nedeniyle iptal edildi.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, corona virüsü salgını nedeniyle Japonya, Singapur ve Azerbaycan ayaklarının iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan ve Singapur'daki yarışların caddelerde yapılması, hazırlıkların zaman alması ve hava şartlarıyla ilgili zorluklar, Japonya'da ise devam eden seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerin iptal kararında etkili olduğu ifade edildi.

Formula 1'de sezonun ilk 8 yarışının yer aldığı takvim ay başında açıklanmıştı. İlk sekiz yarışa Avusturya (5 ve 12 Temmuz), Macaristan (19 Temmuz), Büyük Britanya (2 ve 9 Ağustos), İspanya (16 Ağustos), Belçika (30 Ağustos) ve İtalya (6 Eylül) ev sahipliği yapacak.

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