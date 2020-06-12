12 Haziran 2020, Cuma

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MotoGP'nin takvimi belli oldu! İlk 13 yarış...

MotoGP'nin takvimi belli oldu!
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen MotoGP'nin 19 Temmuz'da başlayacağı resmen açıklanmıştı. MotoGP'nin ilk 13 yarışlık Avrupa takvimi açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, MotoGP'nin 2020 sezonu 19 Temmuz'da Jerez Pisti'nde başlayacak. Takvimde şu an için belirlenen son yarış ise 15 Kasım'da Valencia Pisti'nde gerçekleşecek. MotoGP yönetimi Jerez, Ring, Misano, Aragon ve Valencia pistlerinde ikişer yarış yapılmasını uygun görürken takvimin geri kalanı için Avrupa'nın dışından seçilecek dört pist ise henüz belirlenmedi. Sezonun son yarışının 13 Aralık'ta yapılması planlanırken takvimin geri kalanı ise 31 Temmuz'dan önce açıklanacak.

İşte açıklanan o takvim...

1- Jerez, İspanya 19 Temmuz
2- Jerez, İspanya 26 Temmuz
3- Brno, Çekya 9 Ağustos
4- Red Bull Ring, Avusturya 16 Ağustos
5- Red Bull Ring, Avusturya 23 Ağustos
6- Misano, 13 Eylül
7- Misano, San Marino 20 Eylül
8- Catalunya, İspanya 27 Eylül
9- Le Mans, Fransa 11 Ekim
10- Aragon, İspanya 18 Ekim
11- Aragon, İspanya 25 Ekim
12- Valencia, İspanya 8 Kasım
13- Valencia, İspanya 15 Kasım

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