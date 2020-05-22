22 Mayıs 2020, Cuma

DİĞER SPORLAR

Bir branşta daha tüm ligler tescil edildi!

Bir branşta daha tüm ligler tescil edildi!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 Giriş Tarihi: 22.05.2020

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını yüzünden tüm ligleri tescil etti. Liglerde bu sezon düşme olmayacak ve şampiyon belirlenmeyecek. Daha önce de ülkemizde , hentbol ve voleybolda ligler tescil edilmişti.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tekerlekli sandalye , ampute ve oturarak voleybol liglerinin normal sezon sıralamasına göre tescil edildiği belirtildi.

Bu liglerin hiçbirinde şampiyon ilan edilmeyeceği ve ligden düşmenin de olmayacağı aktarıldı.

Ampute futbolda 1. Lig'deki ilk üç sırada yer alan takımların 'e, 2. Lig'de ise her iki grupta lider bulunan ekiplerin 1. Lig'e yükseldiği kaydedildi.

Tekerlekli sandalye basketbolda ise 1. Lig ve 2. Lig'de ilk üç sıradaki takımların, 3. Lig'de de gruplarında lider bulunan üç ekibin üst lige terfi ettirildiği aktarıldı.

Oturarak voleybolda da 1. Lig'de gruplarda yer alan ilk iki takımın Süper Lig'e çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gelecek sezonun lig yapıları, takım sayıları gibi konuların ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından ayrıca duyurulacağı bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Hakemler için corona virüsü kararı! 26 Temmuza kadar... Hakemler için corona virüsü kararı! 26 Temmuza kadar...
Corona virüsüyle mücadelede devrim gibi karar! Corona virüsüyle mücadelede devrim gibi karar!
Futbolcular o ismi istedi! Yeni hoca... Futbolcular o ismi istedi! Yeni hoca...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör