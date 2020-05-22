Bir branşta daha tüm ligler tescil edildi!
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını yüzünden tüm ligleri tescil etti. Liglerde bu sezon düşme olmayacak ve şampiyon belirlenmeyecek. Daha önce de ülkemizde basketbol, hentbol ve voleybolda ligler tescil edilmişti.
Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol ve oturarak voleybol liglerinin normal sezon sıralamasına göre tescil edildiği belirtildi.
Bu liglerin hiçbirinde şampiyon ilan edilmeyeceği ve ligden düşmenin de olmayacağı aktarıldı.
Ampute futbolda 1. Lig'deki ilk üç sırada yer alan takımların Süper Lig'e, 2. Lig'de ise her iki grupta lider bulunan ekiplerin 1. Lig'e yükseldiği kaydedildi.
Tekerlekli sandalye basketbolda ise 1. Lig ve 2. Lig'de ilk üç sıradaki takımların, 3. Lig'de de gruplarında lider bulunan üç ekibin üst lige terfi ettirildiği aktarıldı.
Oturarak voleybolda da 1. Lig'de gruplarda yer alan ilk iki takımın Süper Lig'e çıkarıldığı ifade edildi.
Açıklamada, gelecek sezonun lig yapıları, takım sayıları gibi konuların ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından ayrıca duyurulacağı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı