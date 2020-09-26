26 Eylül 2020, Cumartesi

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20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nda corona virüsü şoku! Avrupa Şampiyonası...

Milli Takım'da Covid-19 şoku! Avrupa Şampiyonası...
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

20 Yaş Altı , 2 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 'ndan çekildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Çekya'nın Brno kentinde düzenlenecek için bu ülkede bulunan milli takıma, 24 Eylül Perşembe günü Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Çekya'ya gitmeden önce iki kez yapılan testlerin sonucu negatif olmasına rağmen, bu ülkedeki kontroller neticesinde 2 milli sporcunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

20 Yaş Altı 'nın, pozitif vakalardan dolayı Çekya hükümeti ve Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) almış olduğu karar gereği şampiyonadan çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Milli takım kafilesinin gerekli tedavi ve izolasyon süreci için Türkiye'ye döndüğü duyuruldu.

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