Son dakika: Basketbol ve voleybolun ardından hentbol ligleri de sonlandırıldı! Şampiyon ise...
Son dakika gelişmesi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de tüm liglere ara verilmişti. Ara verilen basketbol ve voleybol liglerinin sonlandırıldığı açıklanırken, hentbol liglerinin de akıbeti merak konusu olmuştu. Alınan karara göre, hentbol ligleri de sonlandırıldı ve şampiyon ilan edilmeyecek.
Corona virüsü spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. 11 Mayıs tarihinde Türkiye'de Voleybol ve Basketbol Ligleri'nin tescil edildiği resmen açıklanmıştı.
Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, yaptığı konuşmada 2019-20 Hentbol Sezonu'nun sonlandırıldığını açıkladı. Buna göre şampiyon ya da küme düşme olmayacak.
"LİGLERİ TESCİL ETTİK"
Eyüboğlu, konu ile ilgili, "Ligleri tescil etik, bu sezon şampiyon olmayacak." ifadelerini kullandı.
Hentbol Erkekler Ligi'nde puan durumu şu şekildeydi;
1 - Beşiktaş (26 puan)
2 - Beykoz Belediyesi (26 puan)
3 - Spor Toto (19 puan)
Hentbol Kadınlar Ligi'nde puan durumu şu şekildeydi;
1 - Kastamonu (30 puan)
2 - Yenimahalle (25 puan)
3 - Yalıkavak (24 puan)
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