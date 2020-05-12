12 Mayıs 2020, Salı
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Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi film oldu
AK Parti Sakarya Milletvekili ve 5 kez Dünya Supersport şampiyonu olan eski motosikletiçi Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesini konu alan belgesel çekildi.
Kenan Sofuoğlu'nun kariyerinde yaşadığı zorlukların ve şampiyonluklara uzanan yolculuğunun anlatıldığı "Köklere Dönüş" isimli belgesel, 19 Mayıs Salı günü Red Bull TV'den yayınlanacak.
Red Bull Media House'ın yapımcılığını üstlendiği 26 dakikalık belgesel, Sofuoğlu'nun "Hayatım" dediği yarış pistinde başlıyor. Kenan Sofuoğlu'nun doğduğu ve büyüdüğü Sakarya'nın önemli bir yer tuttuğu belgeselde, eski milli motosikletçinin annesi, eşi, ailesi, arkadaşları ve takım direktörlerinin anılarına yer verildi.
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