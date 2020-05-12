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Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi film oldu

Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi film oldu
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

AK Parti Milletvekili ve 5 kez Dünya Supersport şampiyonu olan eski motosikletiçi 'nun hayat hikayesini konu alan belgesel çekildi.

'nun kariyerinde yaşadığı zorlukların ve şampiyonluklara uzanan yolculuğunun anlatıldığı "Köklere Dönüş" isimli belgesel, 19 Mayıs Salı günü TV'den yayınlanacak.

Red Bull Media House'ın yapımcılığını üstlendiği 26 dakikalık belgesel, Sofuoğlu'nun "Hayatım" dediği yarış pistinde başlıyor. Kenan Sofuoğlu'nun doğduğu ve büyüdüğü 'nın önemli bir yer tuttuğu belgeselde, eski milli motosikletçinin annesi, eşi, ailesi, arkadaşları ve takım direktörlerinin anılarına yer verildi.

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