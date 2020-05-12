12 Mayıs 2020, Salı

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Ferrari'de Sebastian Vettel dönemi resmen sona eriyor!

Formula 1'de flaş ayrılık! Bir dönem sona eriyor
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 Giriş Tarihi: 12.05.2020

Formula 1'de beklenmedik ayrılık... takımı, 14 kez galibiyete ulaşmış 'in 2020 sezonu sonunda takımdan ayrılacağı açıkladı.

'den yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki sürücü ile 2015'ten itibaren yarıştığı ve 14 birincilik elde ettiği takım arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Vettel ile geçen sezondan beri takım arkadaşı olan Charles Leclerc, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dışarıdan öyle algılanmasa da aralarında büyük saygı olduğunu ve kendisinden çok şey öğrendiği Vettel ile aynı takımda yarışmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Red Bull takımıyla 2010-2013 sezonları arasında üst üste 4 şampiyonluk kazanan Vettel, Ferrari adına mücadele ettiği 2017 ve 2018'de yaklaştığı şampiyonluğu, sezonun ikinci bölümündeki hatalar sonrası Mercedes'ten Lewis Hamilton'a kaptırmıştı.

Son yıllarda yaptığı hatalar sebebiyle eleştirilen Vettel, 2019'daki performansıyla da tecrübesiz takım arkadaşı Leclerc'in gölgesinde kalmıştı.

Alman sürücünün 240 yarışlık F1 kariyerinde 53 birinciliği ve 57 "pole pozisyonu" bulunuyor.

Ayrılık sonrası Vettel şu açıklamayı yaptı:

Bu sporda en iyi sonuçlar için herkesin mükemmel uyum içinde çalışması gerekiyor. Karşılıklı olarak artık birlikte kalmak için ortak bir istek olmadığını fark ettik.

Ferrari de alınan kararı resmi internet sitesinden duyurdu.

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