12 Temmuz 2020, Pazar

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Call To Victory ve Luna Lovegood'dan gövde gösterisi

Gazi provaları nefesleri kesti
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

'nın en önemli organizasyonlarından biri olan 'nun provaları Veli Efendi'de yapıldı. ve 'un performansları nefes kesti.

'nın klasiklerinden olan öncesi en önemli provalardan Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları, pazar günü Veliefendi Hiporomunda gerçekleştirildi. 600 bin lira birincilik ikramiyesi olan yarışların ilkinde Erkek 'nu jokeyi Ahmet Çelik ile birinci bitirdi. Bu safkan üst üste 9. yarışını kazandı. Dişi Tay Deneme Koşusu'nda ise zafer, geçilmezliğini sürdüren jokeyi ile 'un oldu.
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