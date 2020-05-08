08 Mayıs 2020, Cuma

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2020 Voleybol Milletler Ligi corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi

2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

() organizasyonunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamada, " (), dünya genelinde ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını sebebiyle daha önce ertelendiğini duyurduğu organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı." ifadeleri yer aldı.

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